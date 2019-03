Muziek, theater en variété tijdens de busreis

Het is vandaag de dag van de busreiziger en dus het OV-bureau Groningen Drenthe samen met Qbuzz busreizigers in het zonnetje. Ook bedanken ze de reizigers voor hun keuze om met de bus te reizen. Er is muziek, theater en variété in bussen en op de busstations.

Gevarieerd programma op hubs en in bussen

Tijdens de ochtendspits (6.30 - 9.30 uur) en middagspits (14.30 - 17.30 uur) zijn op verschillende locaties muzikale en theatrale acts geprogrammeerd. Er treden acteurs en variétéartiesten op, zoals steltenlopers en jongleurs, die de reizigers verrassen met hun acts. Op een aantal hubs zijn diverse muzikanten geprogrammeerd zoals de Small Town Bandits, Jason Staal, Lesley Baker en de The Serenade Sisters. Het volledige programma is te vinden op dagvandebusreiziger.nl.



Speciaal gedicht

Ter gelegenheid van deze dag heeft dichter Egbert Hovenkamp II een gedicht geschreven over het reizen met de bus. Dit gedicht is te lezen in alle bussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe en staat op de website dagvandebusreiziger.nl.



Bestuurders bedanken reizigers persoonlijk

Gedeputeerden en wethouders dragen bij aan deze dag door de reizigers te bedanken met het uitdelen van een kleine attentie. Fleur Gräper - van Koolwijk, gedeputeerde verkeer en vervoer provincie Groningen, en Philip Broeksma, wethouder verkeer en vervoer van gemeente Groningen, delen samen vanaf 16 uur op het Hoofdstation van Groningen een kleine attentie uit aan de reizigers. In Stadskanaal is wethouder Brongers van Stadskanaal vanaf 15 uur aanwezig op het busstation.