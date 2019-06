Komende weken volop werkzaamheden en stremmingen in Stad

Er wordt de komende weken hard gewerkt aan de stad-Groninger infrastructuur. Om al die werkzaamheden mogelijk te maken moeten hier en daar wegen en bruggen tijdelijk worden afgesloten. Lees verder voor een overzicht van stremmingen in de komende weken.

Hereweg drie weekenden adicht bij viaduct Ring Zuid In de tweede helft van juni gaat aannemerscombinatie Herepoort in drie weekenden het zuidelijke deel van het viaduct over de Hereweg slopen. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels begonnen. Door de sloop ontstaat ruimte voor de aanleg van de bouwkuip voor de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. In de weekenden van 15 en 16 juni, 22 en 23 juni en 29 en 30 juni moet de Hereweg ter hoogte van de zuidelijke ringweg hierdoor dicht voor autoverkeer.



De werkzaamheden in deze drie weekenden zijn zowel overdag als ’s nachts, van vrijdag 21.00 uur tot maandag 5.00 uur. Om 5.00 uur maandagochtend gaat de Hereweg steeds weer open.



Lees meer over deze werkzaamheden op Aanpakringzuid.nl.

Bakboordswal komende week ’s avonds en ’s nachts dicht Maandag 17 juni begint de gemeente met groot onderhoud aan de Bakboordswal in Lewenborg. Dat moet omdat de huidige asfaltlaag versleten is. Om de wijk zo goed mogelijk bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden ‘s avonds en ’s nachts uitgevoerd.



Het gaat om het deel van de Bakboordswal vanaf de rotonde Loefzijde/Lichtboei/Bakboordswal tot de kruising met Baken en Lijzijde. De werkzaamheden duren een week. Als alles volgens planning verloopt, wordt op zondag 23 juni de laatste asfaltlaag aangebracht.



Tijdens de werkzaamheden is de weg dagelijks tot 20.00 uur geopend, zodat Lewenborg goed bereikbaar blijft per auto, fiets en bus. Van 20.00 tot 06.00 uur is Bakboordswal afgesloten en is er een omleidingsroute. Deze staat met borden aangegeven. De gemeente zet ook verkeersregelaars in.



Van maandag 1 tot en met woensdag 3 juli werkt de aannemer aan het gedeelte van de Bakboordswal tussen Baken en Noorddijkerweg. Deze werkzaamheden zijn ook ’s avonds en ’s nachts.

Oliemuldersbrug vanaf maandag gestremd De Oliemuldersbrug is van maandag 17 juni tot en met vrijdag 21 juni overdag (tussen 7.30 en 16.00 uur) gestremd voor al het verkeer. De omleiding via de Zaagmuldersbrug staat met borden aangegeven.



Deze ophaalbrug over het Oosterhamrikkanaal dateert uit 1939. Vorig jaar kreeg de brug al een nieuw wegdek, en is de aandrijving nagekeken en opgeknapt. Nu het zomer is, wordt de brug schoongemaakt en krijgt hij een nieuwe laag verf.

Emmabrug dit weekend gestremd

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni wordt er aan de Emmabrug gewerkt. Het wegdek van deze brug over het Verbindingskanaal wordt vernieuwd. Daarom is de Emmabrug gestremd voor fietsers en automobilisten vanaf zaterdag 15 juni 18.00 uur tot maandag 17 juni 6.00 uur. Voetgangers kunnen de brug wel gebruiken. Met borden is een omleiding aangegeven. Bij slecht weer worden de werkzaamheden uitgesteld.