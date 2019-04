Komende twee weekenden geen treinen maar bussen tussen Groningen en Eemshaven

Om reizigers toch op hun plaats van bestemming te krijgen rijden er stopbussen tussen Sauwerd-Roodeschool en snelbussen tussen Groningen-Eemshaven. De snelbussen sluiten aan bij de aankomst- en vertrektijden van de veerboot van en naar Borkum.

Volgens Groningen Bereikbaar moeten reizigers rekening houden met maximaal 45 minuten extra reistijd. Ook is het niet mogelijk om, zoals dat in de trein wel kan, fietsen mee te nemen in de bus.



Werkzaamheden

De stremming is nodig om werkzaamheden van ProRail aan de verbetering en verduurzaming van stations mogelijk te maken. Op 13 en 14 april is het station van Baflo aan de beurt en in het Paasweekeinde station Warffum. Op beide stations vernieuwt ProRail de perronverlichting en de omroepinstallatie. In Baflo wordt daarnaast ook een overweg aangepast.



Geldig vervoerbewijs

Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig, zoals bijvoorbeeld een ov-chipkaart. Inchecken in de bussen is niet mogelijk. In- en uitchecken kan op het treinstation. Uitzondering is station Eemshaven. Hier kun je in- en uitchecken bij de veerbootterminal van AG Ems.



Reisplanner

Arriva adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen via de Arriva-app of in de reisplanner op www.arriva.nl.