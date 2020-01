Komend weekend geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen

De bussen stoppen niet op station Groningen Europapark. De bussen rijden via het transferium in Haren aan de A28. Tussen het transferium en station Haren rijdt een pendelbus.



De extra reistijd is 15 tot 30 minuten.



Geldig vervoerbewijs



Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer met een NS-bus, hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Reizigers met een OV-chipkaart moeten bij het betreden en het verlaten van zowel het station als de treinvervangende bus in- of uitchecken. Reizigers voor station Europapark kunnen tussen Groningen en Groningen Europapark reizen met een trein van Arriva. Zij moeten eerst uitchecken bij NS en vervolgens inchecken bij Arriva.