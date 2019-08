Intrillen damwanden: nog 1,2 kilometer te gaan

Er wordt deze week weer gestart met het intrillen van damwanden voor de aanleg van de verdiepte zuidelijke ringweg. Er moet in totaal nog 1,2 kilometer aan damwanden worden geplaatst.

Ongeveer de helft van de damwandplanken is al ingetrild. Dat gebeurde tijdens de zomerstremming van de zuidelijke ringweg. Voor het vervolg hoeft de ringweg niet meer dicht, omdat de resterende werkzaamheden verder van de ringweg zijn.

De werkzaamheden beginnen deze week ter hoogte van de Verlengde Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat. Vanaf half september wordt ook gewerkt bij het Sterrebos/Kempkensberg en op het Europapark.



Als alles volgens plan verloopt, wordt in oktober een begin gemaakt met het intrillen van de planken bij de Hereweg. Hiervoor moet een deel van de Hereweg worden afgezet.



Eind 2019



Naar verwachting zit eind 2019 het merendeel van de damwandplanken op zijn plek. In het voorjaar van 2020 worden nog damwandplanken ingetrild rond de Esperantokruising en bij het viaduct over het Oude Winschoterdiep.