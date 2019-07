H.L. Wichersstraat en Meeuwerderweg vanaf maandag enkele jaren afgesloten voor auto’s en fietsers

In verband met de aanleg van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg worden H.L. Wichersstraat en Meeuwerderweg afgesloten voor autoverkeer en fietsers. De afsluiting zal enkele jaren duren, zo meldt de website Aanpak Ring Zuid zaterdagmorgen

Maandag 29 juli wordt de H.L. Wichersstraat afgesloten voor autoverkeer en fietsers. De afsluiting is nodig om ruimte te maken voor het bouwterrein van de verdiepte ligging en de aanleg van een weg. De afsluiting is voor meerdere jaren.

De H.L. Wichersstraat en de Verlengde Meeuwerderweg (het doodlopende stuk in het verlengde van de H.L. Wichersstraat) gaan op maandag 29 juli om 10.00 uur dicht voor autoverkeer en fietsers. Voetgangers kunnen gewoon het trottoir gebruiken. De straten zijn afgesloten tijdens de bouw van de verdiepte ligging. Zodra deze is afgebouwd gaan de H.L. Wichersstraat en de Verlengde Meeuwerderweg weer open.

Bewoners met een eigen oprit kunnen nog wel bij hun woning parkeren. Omwonenden zijn per brief over de afsluiting geïnformeerd.

Bewoners van woningen die gesloopt worden en de komende weken gaan verhuizen, hebben hierover specifieke informatie ontvangen. De ontsluiting voor De Linie loopt via de Verlengde Lodewijkstraat.