Groot onderhoud aan N33 – houd rekening met weekendafsluitingen

Rijkswaterstaat voert de komende weken groot onderhoud uit aan de N33. De weg is daarom drie weekenden afgesloten op verschillende trajecten.

Afsluitingen

Klik op de link voor de locatie op de Slimme Kaart.

Onderhoud

Tijdens de afsluitingen worden verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van geleiderail, het reinigen van verkeersborden en asfaltreparatie daar waar dat nodig is.

De N33 is een autoweg zonder vluchtstrook, waardoor het volgens Rijkswaterstaat bij onderhoud noodzakelijk is een deel van de weg in zijn geheel af te sluiten.

Meer informatie: klik hier