Groningen Bereikbaar: fiets en maak kans op Fitbit

Fietsers worden opgeroepen om tijdens hun fietstocht even van de fiets af te stappen, een foto te maken en deze te delen met Groningen Bereikbaar. Onder de ingestuurde foto's wordt een Fitbit verloot.



Ook in de winter wil Groningen Bereikbaar het fietsen blijven stimuleren. In de winterspits is het vaak nog drukker op de weg en werkzaamheden kunnen zorgen voor verkeershinder. “Daar heb je geen last van als je de fiets pakt. Doorfietsroutes van en naar de stad worden in de winter als eerste sneeuw- en ijsvrij gemaakt”, aldus de organisatie.



Meer informatie vind je op de actiepagina Winteractie 'Fiets de winter door'