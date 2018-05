Griffeweg is tien dagen lang afgesloten

In die tien dagen wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Griffeweg en de Veemarktstraat. Op woensdag 24 mei moet de klus geklaard zijn.



De herinrichting is nodig om te zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer tijdens en na de ombouw van de zuidelijke ringweg. Er komt bijvoorbeeld een nieuw voorrangsplein. Aanpak Ring Zuid verwacht meer verkeer op de Griffeweg.



Een voorrangsplein is een relatief nieuw soort kruispunt dat de voordelen van een rotonde combineert met de voordelen van een voorrangskruispunt. Zie het filmpje voor een impressie van een voorrangsplein.



De kruising van de Griffeweg en de Meeuwerderweg wordt de komende tijd ook aangepakt, maar dat gebeurt vooral ’s nachts. Bij de Eendrachtsbrug wordt daarnaast aan de weg gewerkt omdat er bij de Westerkade een nieuw busstation komt. Tot en met maandag is daarom de kruising Paterswoldseweg en Hoendiepskade afgesloten.



Voor beide werkzaamheden geldt dat er een omleidingsroute is.