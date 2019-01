Fietspad langs noordelijke ringweg van Park Selwerd tot Iepenlaan

De gemeente Groningen laat een fietspad aanleggen langs de Ring Noord. Donderdag 17 januari is er een informatiebijeenkomst over in buurtcentrum De Berk.

Omdat hier een waterleiding zit, heeft het college van B&W besloten om niet het gehele fietspad langs de noordelijke ringweg nu aan te leggen, maar alleen het oostelijke deel. Dit gedeelte loopt van Park Selwerd tot de Iepenlaan.

Het ontwerp van dit gedeelte presenteert de gemeente tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 17 januari in buurtcentrum De Berk, Berkenlaan 238, van 16.00 tot 19.00 uur. Daarna gaat het ontwerp naar de gemeenteraad.



Over het ontwerp van de oorspronkelijke en langere route heeft de gemeente in 2017 al een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Het ontwerp van het nu aan te leggen gedeelte is grotendeels gelijk gebleven. De gemeente heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe ze zoveel mogelijk groen in het gebied kunnen behouden bij het vervangen van de waterleiding en de aanleg van het fietspad.

Verder heeft de gemeente gekeken op welke manier ze nieuwe bomen in het gebied kunnen terugbrengen en hoe ze de ecologische waarde van het groen kunnen versterken.

(Bron en foto: gemeente Groningen).