Fietsersbond organiseert 'Fietscafé' in aanloop naar provinciale verkiezingen

De Groningse afdeling van de Fietsersbond organiseert op 4 maart, in aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen, een Fietscafé met als onderwerp 'Fietsen in de provincie: wat is bereikt en wat is er in de toekomst nog nodig'. In wielercafé Spaak aan de Oude Boteringestraat zullen die avond onder meer gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk en kandidaat-politici van verschillende statenfracties aanwezig zijn om te spreken over het Groningse fietsbeleid.