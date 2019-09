Extra bussen tussen Groningen en Lauwersoog

Op vrijdag en zondag extra ritten tussen Groningen en Lauwersoog



Tot en met vrijdag 18 oktober vertrekken aansluitend op de boten van Lauwersoog naar Schiermonnikoog van 15:30 en 18:30 uur extra bussen vanuit Groningen. Deze extra bussen vertrekken vanaf het Hoofdstation om 14:06 en 17:06 uur. De reguliere ritten vertrekken om 14:11 en 17:11 uur.



Op alle zondagen tot en met 20 oktober vertrekken aansluitend op de boten vanaf Schiermonnikoog om 13:30 en 16:30 uur extra bussen vanuit Lauwersoog naar Groningen. Per afvaart staan dan twee bussen klaar om reizigers naar Groningen te brengen.



Reizen met alle (extra) bussen kan met alle reguliere vervoersbewijzen, zoals de OV-chipkaart op saldo. Bij de chauffeur van de (extra) bussen is ook een kaartje met contant geld verkrijgbaar.



Gewijzigde route lijn 163 van 2 t/m 20 september



Vanwege werkzaamheden aan de N361 Groningen – Lauwersoog rijdt lijn 163 van 2 t/m 20 september een gewijzigde route. In deze periode stopt lijn 163 alleen bij haltes in de stad Groningen en bij de haven in Lauwersoog. Lijn 163 rijdt dan niet langs Adorp, Sauwerd, Winsum, Mensingeweer, Leens en Ulrum.