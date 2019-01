Extra bussen tijdens Eurosonic Noorderslag

Zo rijdt er vrijdag 18 januari van 16.30 uur tot 03.00 uur in de nacht een pendelbus tussen het Zuiderdiep en het Suikerunieterrein, dat dan het decor is van een minifestival. Op vertoon van een entreeticket of een Eurosonic-polsbandje zijn de ritjes met de bus gratis.



Zaterdag rijden er extra bussen tussen P+R Hoogkerk en de Grote Markt. Ook hier kunnen muziekliefhebbers op vertoon van hun polsbandje gratis gebruik van maken.



Op het Hoofdstation staat vrijdag 18 januari overigens de zesde editie van Bus Sessions gepland, een serie gratis optredens van muzikaal talent uit Groningen. Bij de kiosk op het station zijn tussen 14.15 en 15.00 uur optredens. De bands reizen na afloop mee in de verschillende Qlink-lijnen, en verzorgen dan gratis optredens in de bus.