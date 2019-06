Emmabrug komende week zaterdag en zondag gestremd voor verkeer (15 en 16 juni)

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni wordt er aan de Emmabrug gewerkt en is deze gestremd voor fietsers en automobilisten.

Het wegdek van deze brug over het Verbindingskanaal wordt vernieuwd. Daarom is de Emmabrug gestremd voor fietsers en automobilisten vanaf zaterdag 15 juni 18.00 uur tot maandag 17 juni 06.00 uur. Voetgangers kunnen de brug wel gebruiken. Met borden is een omleiding aangegeven. Bij slecht weer worden de werkzaamheden uitgesteld.