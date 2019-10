Drie weken gratis met Openbaar Vervoer naar Groningen met de ‘ov-probeerkaart’

Wie het niet zo prettig vindt om dagelijks in de auto in de steeds langer wordende files te zitten, en nog geen ervaring heeft met het openbaar vervoer, kan drie weken gratis openbaar vervoer testen dankzij de ov-probeerkaart. Dat is een initiatief van Groningen Bereikbaar.

De kaart is bestemd voor forenzen: mensen dus die buiten de stad wonen, maar in Groningen werken. Voor veel mensen is de stap om met het ov te reizen best groot, en vandaar dat ze nog maar met de auto zijn blijven rijden.

Maar het ov is veel aantrekkelijker, gemakkelijker en simpeler dan veel automobilisten denken. Om het voor hen aantrekkelijker te maken om dat eens uit te proberen heeft Groningen Bereikbaar de ov-probeerkaart bedacht.

Wanneer?

Men kan de ov-probeerkaart gebruiken in de periode van 28 oktober tot en met 17 november. Of van 25 oktober tot en met 15 december.

Voorwaarden

De ov-probeerkaart is bestemd voor mensen die buiten Groningen wonen en in de stad werken, die in de ochtendspits met de auto naar hun werk gaan, en die gebruik kunnen maken van een goede ov-verbinding met maximaal één overstap.

Meer informatie

Voor nadere informatie en opgave: klik hier