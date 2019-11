Deel zuidelijke ringweg in weekend van 13 tot 16 december dicht

De noordbaan van de zuidelijke ringweg is van vrijdag 13 december 22.00 uur tot maandag 16 december 05.00 uur afgesloten voor verkeer richting Drachten/Assen. Het gaat om het deel vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de afrit Hereweg. Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

In dat weekend werkt Combinatie Herepoort aan verschillende voegen op de zuidelijke ringweg. Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. Meer informatie over de werkzaamheden en mogelijke hinder voor omwonenden volgt binnenkort op de website van Aanpak Ring Zuid.



Nachtafsluiting zuidelijke ringweg bij Europaplein



In hetzelfde weekend werkt Combinatie Herepoort aan de zuidelijke ringweg ter hoogte van het Europaplein. Van vrijdag 13 december 23.00 uur tot zaterdag 14 december 05.00 uur is de zuidbaan van de zuidelijke ringweg ter hoogte van het Europaplein afgesloten. Verkeer richting Hoogezand rijdt dan de ringweg af bij de afrit Europaweg en kan bij de oprit Europaweg de ringweg weer oprijden.