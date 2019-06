Deel Herewegviaduct is niet meer…; Komend weekend laatste loodjes

Het is snel gegaan met de werkzaamheden aan het viaduct over de Hereweg in Groningen. De afgelopen twee weekenden heeft Combinatie Herepoort grote stappen gezet in de sloop van het zuidelijke deel van het viaduct over de Hereweg. Komend weekend worden de laatste werkzaamheden rond de sloop van het viaduct uitgevoerd.

De afgelopen weekenden zijn een aantal liggers doorgezaagd en daarna uit het viaduct gehesen door grote hijskranen, zijn alle ‘velden’ van het viaduct gesloopt en zijn de bovengrondse palen omvergetrokken en verder in stukken ‘geknipt’. Vervolgens is het sloopmateriaal en de puinlaag die tijdens de sloop het asfalt van de Hereweg beschermt, afgevoerd. De Hereweg was afgelopen zondag rond middernacht weer open voor al het verkeer. Dit was eerder dan verwacht; de weg zou oorspronkelijk maandag om 05.00 uur weer open kunnen.

Komend weekend



Komend weekend gaan de werkzaamheden verder. Van vrijdag 28 juni 21.00 uur tot maandag 1 juli 05.00 uur is de Hereweg ter hoogte van het viaduct afgesloten voor al het verkeer en gaat Combinatie Herepoort de laatste ondergrondse palen trekken. Het autoverkeer kan de omleiding via de gele borden volgen. Fietsers en voetgangers gaan een stukje om via de Papiermolenlaan/Papiermolentunnel en het fietspad Maaslaan/Zuiderbegraafplaats.

Zwerfkeien



De komende week doet Combinatie Herepoort rond de Hereweg ’s nachts onderzoek naar de aanwezigheid van zwerfkeien in de bodem. De onderzoeken zijn van maandag 24 juni tot en met donderdag 27 juni tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Op deze dagen is ook de afrit Hereweg afgesloten voor verkeer vanaf het Julianaplein. De week van maandag 1 juli is een reserveweek bij uitloop van de werkzaamheden.

Verdiepte ligging



Combinatie Herepoort sloopt in de tweede helft van juni het zuidelijke deel van het viaduct over de Hereweg. Dit deel is namelijk niet meer in gebruik, omdat het verkeer op de ringweg naar het noorden is opgeschoven. De sloopwerkzaamheden zijn nodig om vanaf de zomervakantie tot eind 2019 damwanden in te kunnen trillen. Deze damwanden vormen de bouwkuip van de verdiepte ligging.

De werkzaamheden volgen? Kijk live mee via de webcam.