Brief naar 30.000 adressen in Groningen over werkzaamheden zuidelijke ringweg

Jaren is er naar toe gewerkt, en er zijn tal van voorzorgsmaatregelen genomen. Maar binnenkort beginnen de werkzaamheden voor de aanpak van de zuidelijke ringweg écht serieuze vormen aan te nemen. Om nog even helder op een rij te zetten wat er allemaal precies gaat gebeuren, en wanneer, is er vorige week een brief gestuurd aan 30.000 adressen in Groningen.

“We gaan beginnen, houd rekening met hinder.” Dat schrijven Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort die brief die op circa 30.000 adressen in de stad is bezorgd.

In deze brief staat dat omwonenden de komende jaren hinder gaan ondervinden van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Zo komen er op diverse plekken tijdelijke wegen, bijvoorbeeld op de ringweg tussen het Julianaplein en de Europaweg. In beide richtingen zijn daar dan voor langere tijd twee smallere rijstroken beschikbaar. Vooral in de ochtend- en avondspits kan dit tot vertraging leiden.

Omwonenden kunnen overlast ondervinden van de werkzaamheden, zoals geluidshinder. Soms is het nodig in de avond en de nacht te werken, in verband met de veiligheid van onze wegwerkers en van de weggebruikers. Nachtelijke werkzaamheden kunnen soms tot in de verre omtrek te horen zijn. Direct omwonenden krijgen van tevoren een brief als er werkzaamheden in de buurt zijn waarvan we hinder verwachten.

In de brief staat ook uitgelegd waarom de ombouw van de zuidelijke ringweg nodig is. Verder bevat de brief een overzicht met waar men informatie kan vinden over het project en waar men terecht kan met vragen en klachten. Ingesloten bij de brief zit een illustratie met de belangrijkste aanpassingen.