Afrit A7 naar Hoogkerk vanuit Drachten dit weekend afgesloten

De afrit van de A7 naar Peize en Hoogkerk vanuit de richting Drachten is dit weekend dicht. De afrit is afgesloten van vrijdag 14 september 19.00 uur tot maandag 17 september 06.00 uur.

Ook de afslag op de zuidelijke rotonde richting Peizermade/ Peize (N372, Groningerweg) is dan gestremd voor al het verkeer. P+R Hoogkerk is alleen bereikbaar via de omleidingsroute Leek Roden. De afslagen worden gestremd vanwege werkzaamheden aan de rotonde bij de A7 bij Hoogkerk. Hier wordt een nieuwe aansluiting richting Peize aangelegd.



Vanuit de richtingen Groningen, Drachten en Hoogkerk wordt het verkeer richting Peize, P+R Hoogkerk en Peizermade omgeleid via Leek/Roden. De omleidingen worden ter plekke met borden aangegeven. De planning van de werkzaamheden kan wijzigen onder invloed van onvoorziene omstandigheden, zoals het weer. Aannemersbedrijf KWS voert de werkzaamheden uit.



P+R Hoogkerk



De omgeving van P+R Hoogkerk wordt verbeterd om de doorstroming van het verkeer tijdens de spits te verbeteren. Er worden onder meer extra rijbaanstroken aangelegd voor het busverkeer en het autoverkeer.