Adviescommissie Zuidelijke Ringweg: conclusies voor einde van dit jaar

De commissie onderzoekt kijkt hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste op een verantwoorde manier verder kunnen gaan met de aanpak van de zuidelijke ringweg. Het gaat daarbij om de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.



Er is bewust geen termijn afgesproken voor het uitbrengen van het advies, omdat het van belang is dat de commissie in alle rust tot gesprekken en adviezen kan komen. “Het is een groot en ingewikkeld proces, dus dit kan niet binnen een paar weken. Bovendien is ons gevraagd om met unanieme conclusies te komen, ook dat kost tijd. Het is lastig op dit moment te zeggen hoeveel tijd we nog nodig hebben, maar wij zullen het advies zo snel mogelijk en uiterlijk voor het einde van dit jaar aanleveren aan onze opdrachtgevers”, aldus onafhankelijk voorzitter prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh.