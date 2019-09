Aanpassing knooppunt Westerbroek gestart

Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

Knooppunt Westerbroek ligt aan de A7, in de richting van Hoogezand. Autoverkeer kan via dit knooppunt vanaf de A7 op de Europaweg komen, of omgekeerd. De Europaweg voert vanaf knooppunt Westerbroek richting bedrijventerrein Eemspoort, het Europapark en het oostelijk deel van centrum. Dit deel van de Europaweg staat ook wel bekend als de ‘oude A7’. Tot de aanleg van het Euvelgunnetracé (2009) was dit de enige route vanaf de zuidelijke ringweg naar Oost-Groningen (en omgekeerd).



Bij knooppunt Westerbroek liggen aan beide zijden van de A7 rotondes. Langs deze rotondes komen bypasses, waardoor verschillende verkeersstromen worden gescheiden. Ook komen er extra rijstroken op de toeleidende wegen.



Verkeershinder



Het aanpassen van dit knooppunt wordt in verschillende fasen uitgevoerd omdat er ‘in het verkeer’ wordt gewerkt. Per fase zijn er verschillende afsluitingen nodig. Deze afsluitingen worden tijdig vermeld op de website van Groningen Bereikbaar.



Vanaf nu tot en met 1 december 2019 is de parallelweg langs de Europaweg ter hoogte van de Engelberterbadweg tot aan de Kieler Bocht afgesloten voor alle verkeer.

Ook het fietspad over de Euvelgunnerweg bij het knooppunt is vanaf nu tot en met zondag 1 december afgesloten. Fietsers worden omgeleid via Engelbert. Deze afsluiting is nodig om de berm te verbreden en het fietspad te verleggen.