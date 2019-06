Aanpak Ring Zuid doet mee aan de Dag van de Bouw

Geïnteresseerden kunnen op de dag een kijkje nemen bij de sloop van het viaduct aan de Hereweg. Ook voor kinderen is er van alles te doen. Begin- en eindpunt van het programma is bezoekerscentrum Paviljoen Ring Zuid, Muntinglaan 2 in Groningen.



Programma



In Paviljoen Ring Zuid is de maquette van de zuidelijke ringweg te bewonderen onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Kinderen kunnen schatgraven in een grote zandberg. Voor de beste gravers is er een klein prijsje. Gastheren en –vrouwen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en het project verder toe te lichten. Vanaf het bezoekerscentrum vertrekken daarnaast wandelroutes en rondleidingen over het tracé.



Rondleidingen



Bezoekers van de Dag van de Bouw kunnen in Paviljoen Ring Zuid een wandelroute afhalen. De route voert naar de Hereweg. Hier sloopt Combinatie Herepoort dit weekend het zuidelijke deel van het viaduct van de oude ringweg. Geïnteresseerden kunnen de werkzaamheden volgen vanaf een publiekstribune. In de informatiekeet is informatie over de werkzaamheden te krijgen.



Op een aantal momenten op de dag vertrekken er vanaf Paviljoen Ring Zuid ook fietsrondleidingen met gids. Bezoekers komen zelf op de fiets en de route voert langs verschillende hoogtepunten van het project, waaronder de Hereweg. Vooraf inschrijven is wel nodig en kan via www.aanpakringzuid.nl/aanmelden