Alles over wegwerkzaamheden rond Stad in nieuwe Groningen Bereikbaar-krant

De komende dagen valt bij veel huizen de Groningen Bereikbaar-krant op de mat. Daarnaast krijgt een groot aantal bedrijven in de stad een pakket kranten uitgereikt. In het blad staat onder andere informatie over het werk aan de zuidelijke ringweg in Groningen en de stremming van de N361 tussen Groningen en Winsum deze zomer. Tegelijk valt te lezen dat er veel acties zijn om reizigers kennis te laten maken met het openbaar vervoer, de fiets of een P+R. Dit maakt het reizen naar de stad gemakkelijk in de periode van verkeershinder.

Dinsdagmiddag is een stapel kranten bij Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid afgeleverd. Jeannette Bontjer, coördinator bij het informatiecentrum, nam de eerste exemplaren in ontvangst. Bezoekers die meer willen weten over de werkzaamheden aan de nieuwe zuidelijke ringweg kunnen in het paviljoen terecht en ook een gratis krant meenemen. Bezorgers leveren deze week ook bij publieksruimtes en bedrijven pakketten kranten af. Op deze manier kan een grote groep bezoekers en medewerkers de informatie lezen.

Krant

De vijftiende editie van de Groningen Bereikbaar-krant verschijnt in een oplage van 413.000 exemplaren. De krant bevat veel informatie over werkzaamheden, projecten en acties om de stad de komende jaren bereikbaar te houden tijdens het werk aan wegen en spoor. De krant wordt verspreid in de huis-aan-huisbladen van NDC Media Groep in de provincie Groningen, de kop van Drenthe en regio Drachten. De digitale editie is te vinden op groningenbereikbaar.nl.

Foto boven: De eerste exemplaren van de nieuwe Groningen Bereikbaar-krant worden bezorgd bij Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid.