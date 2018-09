Zaterdag: koopjes, aanbiedingen en modeshows tijdens 050&Mode

Wie nog leuke kleren zoekt voor de naderende herfst kan morgen, zaterdag, uitstekend terecht in Groningen. Koopjes, aanbiedingen en tal van modeshows en activiteiten maken dan onderdeel uit van het evenement 050&Mode. De binnenstad van Groningen lijkt dan wel veranderd in één groot modehuis. Zondag 23 september is er vervolgens ook nog de Vintagemarkt Klein Berlijn van 10.00 - 17.00 uur op de Grote Markt.

Meer dan 150 modewinkels doen mee aan het evenement en bieden hun bezoekers tijdens 050&Mode iets extra’s zoals livemuziek en een hapje of drankje. Een aantal zaken heeft laten weten wat voor actie ze hebben op deze dag. In de Zwanestraat en op de Grote Markt zijn modeshows waar modellen een selectie van kleding, schoenen en accessoires van de deelnemende modezaken laten zien.

Herestraat en omgeving

De Herestraat en het Gedempte Zuiderdiep zijn zaterdag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tientallen winkels op het gebied van mode, inrichting, nieu050enmode.nl/w en vintage zijn een dagelijkse bron van activiteit in dit deel van de stad.

Vismarkt

De Vismarkt en omgeving De Vismarkt is een van de levendigste pleinen van Groningen met meerdere malen per week de warenmarkt, een van de beste van Nederland. De Vismarkt wordt omgeven door tientallen winkels en en meerdere goede horecagelegenheden. Meest in het oog springende aangrenzende straat is natuurlijk de Folkingestraat. Deze smalle verbinding tussen Gedempte Zuiderdiep en de Vismarkt straat herbergt vele speciaalzaken. Ook staat de Folkingestraat bol van historie. Goed opletten dus..

Grote Markt



De Grote Markt en omgeving De Grote markt is misschien wel het bekendste plein van Groningen. Met veel markten, evenementen en een keur aan horeca. Maar vergeet ook de straten rondom de Grote Markt niet: de Oosterstraat, Guldenstraat, Waagstraat, Gelkingestraat, Poelestraat en de Oude en Nieuwe Ebbingestraat die leiden naar het mooie Ebbingekwartier.

De Aa Kerk

De Aa-Kerk en omgeving Dit recent prachtig gerenoveerde deel van de binnenstad is de opmaat naar een flink vernieuwde binnenstad. Lopend vanaf de Akerkhof over de Abrug richting de Westerhaven vindt je alles wat je hartje begeert. Hier dient het nieuwe Groningen zich reeds aan. En ook hier mooie historische bouw aan bijvoorbeeld de Hoge en Lage der A.

Zwanestraat

Zwanestraat en omgeving Dat de Zwanestraat als opvolger van de Folkingestraat verkozen is tot Leukste winkelstraat van Nederland is geen toeval. In de regio Zwanestraat/Stoeldraaierstraat/Oude Boteringestraat barst het van de activiteit. Een prachtige mengeling van detailhandel en horeca zorgt voor een altijd levendige sfeer. Natuurlijk helpen ook al die studenten die in de Broerstraat studeren hier ook bij..Dat Groningen de jongste stad van Nederland is, is hier goed zichtbaar.

Danmsterplein

Damsterplein en omgeving Het Damsterplein en de Steentilstraat maken deel uit van een van de belangrijkste aanvoerroutes naar het centrum. Een enorme verscheidenheid aan zelfstandig opererende ondernemers hebben hier domicilie gekozen. Je komt ogen en oren te kort!

