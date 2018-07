Woonunits voor internationale studenten op Suikerunieterrein

Op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen komen in oktober 249 tijdelijke woonunits voor internationale studenten beschikbaar.

Groningen wordt steeds populairder onder studenten uit het buitenland. Om te zorgen dat er voldoende woonruimte voor hen is, hebben de gemeente, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool de handen ineen geslagen en de ambitie uitgesproken om 500 tot 1000 extra kamers te vinden of realiseren.

De ontwikkeling van de woonunits op het Suikerunieterrein is in handen van STOH BV, een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven, waaronder De Unie Architecten en ontwikkelaar Rizoem. Voor de ontwikkeling ontvangt STOH BV een bijdrage van 600.000 euro uit het gemeentelijke Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

De woonunits moeten in oktober beschikbaar zijn en zullen maximaal tien jaar blijven staan.

AtHomeinGroningen

Met de verhuurder is afgesproken dat studenten die op het Suikerterrein willen verblijven, bij aanvang van het studiejaar tijdelijk onderdak krijgen.



Dit wordt medio augustus in combinatie aangeboden (tijdelijk verblijf + unit op Suikerterrein) via AtHomeinGroningen.com.