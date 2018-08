Woonruimte voor (internationale) studenten aan Winschoterdiep

De woningnood onder (internationale) studenten in Groningen wordt sinds vandaag een klein beetje minder met de ingebruikname van een nieuw studentencomplex van de Stichting Studenten Huisvesting (SSH) aan het Winschoterdiep. Daar is een oud studentenpand gerenoveerd en is woonruimte gerealiseerd voor 342 internationale studenten én voor eerstejaars.