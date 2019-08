WIJ-team Oosterparkwijk gaat verhuizen

Met de verhuizing worden vrijwel alle activiteiten weer op één centrale plek georganiseerd. WIJ Oosterparkwijk verhuisde eerder van het Treslinghuis naar een kleiner onderkomen aan de Gorechtkade 8. Veel van de activiteiten van het WIJ-team, zoals het financiële spreekuur, kinderactiviteiten en kookworkshops, werden tijdelijk ondergebracht bij organisaties in de wijk zoals Bie de Buuf en de speeltuinverenigingen. Ook het eerder aan de Resedastraat gevestigde consultatiebureau verhuist naar de Heesterpoort.



Op donderdag 31 oktober wordt het nieuwe pand feestelijk geopend door wijkwethouder Carine Bloemhoff.



Over WIJ Groningen

In de stad Groningen kan iedereen terecht bij één van de dertien WIJ-teams van WIJ Groningen voor ondersteuning, voor ontmoeting met andere wijkbewoners en voor activiteiten in de wijk.



WIJ-teams

Iedereen is welkom bij de WIJ-teams om met iemand te praten over een goed idee, een moeilijk probleem, een leuke activiteit, of gewoon voor een bakje koffie met buurtgenoten. WIJ Oosterparkwijk is er voor de inwoners van de Oosterparkwijk en de Woonschepenhaven.