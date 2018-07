Wegverkeer in regio Groningen-Assen neemt toe

In de 2015-editie van de monitor werd al gesignaleerd dat de mobiliteit, na de economische crisis, weer aan het toenemen was. Uit de Mobiliteitsmonitor 2017 komt nu duidelijk naar voren dat de economische groei en de groei van de mobiliteit zich voortzet. Dit geldt eveneens voor de groei van het (hoogwaardig) openbaar vervoer. Ook deze ontwikkeling werd in 2015 al ingezet, zo bleek toen uit de monitor.



Nieuw in de Mobiliteitsmonitor 2017 is dat het gebruik van de fiets de afgelopen jaren aan het stijgen is. In de afgelopen vijf jaar nam het aantal fietsers met 10 tot 15 procent toe.



In hoofdlijnen concludeert de RGA dat het ingezette regionale bereikbaarheidsbeleid effect heeft. Deze monitor is dan ook een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg. Accenten zullen daarbij liggen op het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), P+R's en de fiets.



De Mobiliteitsmonitor is opgesteld door Urban Data Center onder regie van de RGA en in samenwerking met de gemeenten Groningen en Assen, de provincies Groningen en Drenthe, het OV-Bureau en Groningen Bereikbaar.



Het is voor het eerst dat de monitor in deze uitgebreide vorm is opgesteld. Als nulmeting dient hij dan ook als basis voor toekomstig bele