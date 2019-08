Weer speeltuinenfietstochten in de zomervakantie

Ook zin om eens wat anders als anders te doen met je dreumes, peuter of kleuter? Wel eens aan een speeltuinenfietstocht gedacht? In de zomervakantie heeft Xplore Grunn samen met Wij Selwerd weer met een serie speeltuinenfietstochten gepland.

Maandag 12 augustus en 19 augustus van 9.30 – 11.30 uur kun je meedoen aan deze verrassende ontdekkingstocht door de stad Groningen voor (groot)ouder en kind.

Opgave vooraf via carina@xploregrunn.nl of https://www.xploregrunn.nl/aanmelden/.

Voor ouders en grootouders met kinderen in de leeftijd van 2- 8 jaar.

Het startpunt is de speeltuin bij Wij Selwerd in de Vensterschool (Eikenlaan 288/6, achter zwembad de Parrel).

De kosten zijn 2,50 per gezin (incl. fruitpicknick).

Geïnspireerd?

Lijkt het je leuk om ook een keer mee te gaan op speeltuinenfietstocht, maar komt het deze data niet goed uit? Abonneer je op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe data via https://xploregrunn.nl/ (onderaan de pagina "newsletter sign up". of neem rechtstreeks contact op door een mail te sturen naar carina@xploregrunn.nl.

Over Xplore Grunn

Xplore Grunn biedt belevenistochten en ontdekkingsreizen door de provincie Groningen en de stad. Op kleine schaal en dan net even anders.

Wij Selwerd

Een van de 11 teams in Groningen voor ondersteuning of zorg en een plek voor ontmoeting en activiteiten in de wijk. Naomi Groenman is consulent bij de huiskamer van Jeugd en Gezin WIJ OAK Selwerd. Naomi zag direct het potentieel van de speeltuinenfietstochten en omarmt deze activiteit volledig. Ze helpt bij de organisatie en uitvoering.