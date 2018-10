Week van de Veiligheid: hennepcontainer, brandveiligheid, winkeldiefstalpreventie en veilige seks

De landelijke ‘Week van de Veiligheid’ vindt dit jaar plaats van maandag 8 tot en met zondag 14 oktober. Ook in Groningen worden in dit kader activiteiten georganiseerd voor inwoners en ondernemers, met als doel beter voorbereid te zijn op diverse vormen van criminaliteit en geweld.

Het is geen toeval dat de Week van de Veiligheid in het najaar plaatsvindt. Juist de donkere wintermaanden zijn het aangewezen moment om aandacht voor veiligheid te vragen, aangezien in deze maanden de criminaliteit en het overvalgeweld stijgt.

De gemeente Groningen organiseert gedurende de week samen met politie, brandweer, Servicepunt Detailhandel en GGD Groningen/Sense tal van activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld een training winkeldiefstalpreventie voor ondernemers gegeven, laten de politie en Enexis met een hennepcontainer zien wat de gevaren van de wietkweek, is er een belevingscontainer van de brandweer waarin men kan nagaan of de eigen woning wel brandveilig is, komt de politie met een inbraakpreventietruck en is er een voorlichtingsbijeenkomst over ‘babbeltrucs’.

Daarnaast geven ook GGD Groningen / Sense (‘veilige seks’) en Jimmy’s (‘LHBT veilig in Groningen’) op hun eigen manier invulling aan het thema ‘Veiligheid’.

Het complete programma is hier te vinden.