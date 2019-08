Weduwe Koenraad Heidema richt fonds op voor behoud Grunneger Toal

De weduwe van Koenraad Heidema, die in 2016 overleed, heeft een fonds opgericht voor behoud van dialect en de Groningse streektaal. Als zanger en liedjesschrijver vocht Heidema voor de Grunneger toal. Het geld in het fonds is dan ook bedoeld om Groningse schrijvers en muziekkanten te helpen Gronings werk uit te brengen.

Om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen, wil de weduwe van Heidema, Hannie Heidema, het boek ‘Oud Groninger Toponiemen’ uitbrengen. Dit boek is door Heidema geschreven, maar werd nooit uitgebracht. Met de opbrengst van het boek wil Hannie Heidema via het Koenraad Heidema Fonds lokale bands promoten om het dialect levend te houden.



In Oud Groninger Toponiemen worden alle dorpen in de provincie beschreven. De herkomst van de plaatsnaam wordt samen met andere historische wetenswaardigheden omschreven.