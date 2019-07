Waar blijven toch de groene gebouwen in Groningen?

Een bericht op de GIC van dit weekend over groene straten heeft zeer veel positieve reacties op geleverd. Veel mensen juichen groen in de straat van harte toe. Zeker nu we de warmste junimaand van de afgelopen vijfhonderd jaar hebben gehad maken vele zich zorgen. Maar afgezien van groen op de stoep en in de straten: hoe zit het eigenlijk met groene gebouwen? Zou een aantal gebouwen in Groningen zich niet uitstekend lenen voor groene beplanting? Zoals het pand van Nijestee aan het Damsterdiep bijvoorbeeld? Wat vindt u????