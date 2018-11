Voormalig Vrijbuiter verder als Kampeerhal Roden

De Vrijbuiter ging in september failliet. Oud-eigenaren Ate van der Veen en Gerard Kremer blazen de kampeerhal nieuw leven in. Samen met zeven lokale ondernemers gaan zij de komende tijd aan de slag om de winkel in te richten en aan te passen aan de eisen van deze tijd.



In totaal levert de nieuwe winkel tussen 25 en 32 vaste banen op, met in de drukke zomermaanden een verdubbeling van het aantal fte.



Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe, waar Roden onder valt, is blij met de komst van de Kampeergigant. “Wanneer er geen nieuw bedrijf in het pand van de Vrijbuiter komt, dan betekent dit een enorm gapend gat in Roden, waar ook de omliggende winkels last van zullen krijgen", zegt Brink. "Daarnaast zal een dergelijk groot gebouw bij leegstand snel verloederen. Dit initiatief zorgt voor een lokale en regionale werkgelegenheidsimpuls. Iedereen is gebaat bij de toestroom van mensen die de Kampeerhal straks weer teweegbrengt.”