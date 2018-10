Volop herfstvakantie-activiteiten in Groninger zwembaden

De herfstvakantie staat alweer bijna weer voor de deur en in Groningen hoeven scholieren zich in die schoolloze week gelukkig niet te vervelen. Zo worden er bijvoorbeeld in de zwembaden de Parrel en het Helperbad allerlei leuke vakantie-activiteiten georganiseerd.

Van bootcamp tot snorkelen en van reddingszwemmen tot apenkooi en zelfs zeemeerminzwemmen: het is in de herfstvakantie allemaal mogelijk in De Parrel en het Helperbad.



De activiteiten vinden plaats in de middagen van maandag 22 oktober tot vrijdag 26 oktober, maar natuurlijk is het ook gewoon mogelijk om buiten het programma om te komen zwemmen tijdens de extra lange vakantieopening. In zowel De Parrel als het Helperbad betalen kinderen tijdens de vakantieweken een speciale lage toegangsprijs van 3,10 euro.



Ga naar de website van Sport050 voor meer informatie en het volledige programma.