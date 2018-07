‘Volkspetitie’ in Groningen voor Thuiszorg zonder marktwerking

In Groningen is de SP een volkspetitie gestart voor Thuiszorg zonder marktwerking. De initiatiefnemers willen de marktwerking afschaffen, thuiszorgwerkers vaste contracten bieden en de eigen bijdrage schrappen.

De SP-afdeling Groningen is een volkspetitie voor ‘Onze Thuiszorg zonder marktwerking’ gestart. Bij het winkelcentrum in Beijum trapte SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk samen met een thuiszorgwerker en -cliënt de volkspetitie af.

Op www.onzethuiszorggroningen.nl kunnen sympathisanten de volkspetitie tekenen. De SP zal de komende maanden in tal van buurten en op markten en evenementen met de volkspetitie te vinden zijn. Vrijdag begonnen sympathisanten in Beijum met het verzamelen van steunbetuigingen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk: “Nu zien één op zes cliënten af van zorg door de hoogte van de eigen bijdrage. Daarnaast zitten thuiszorgwerkers en -cliënten steeds in onzekerheid door het tweejaarlijkse inkoopcircus. Daarom willen we af van de commercie en concurrentie, en willen we zekerheid en samenwerking.”

De afgelopen jaren was er veel onrust in de thuiszorg in Groningen. Thuiszorgwerkers verloren hun baan en moesten voor minder loon aan het werk. Daarnaast kregen begin 2016 meer dan 150 Stadjers maandenlang geen thuiszorg door het faillissement van TSN Thuiszorg, aldus de SP.

Het initiatief ‘Onze Thuiszorg zonder marktwerking’ stelt voor om een eigen thuisorganisatie, een personeelsstichting of werknemerscoöperatie op te richten. Zo wordt de zeggenschap over de thuiszorg teruggenomen. Naast de volkspetitie gaat de SP de komende maanden in gesprek met thuiszorgwerkers en -cliënten om zoveel mogelijk steun voor ‘Onze Thuiszorg zonder marktwerking’ te krijgen.

Via www.onzethuiszorggroningen.nl kunnen mensen het initiatief steunen en wordt nieuws rondom de volkspetitie gedeeld.