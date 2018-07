Vijvers in Groningen krijgen vers water

De waterkwaliteit van gemeentelijke vijvers in Groningen verslechtert snel.

Door de warmte is er sprake van forse algengroei, waardoor het water is vijvers gifgroen is gekleurd. Om te voorkomen dat vissen sterven laat de gemeente vers water stromen, onder meer van de Gorechtvijvers naar de Pioenvijvers.

Dat meldt zaterdag OOG TV.

Door water van de ene vijver naar de ander te pompen wordt het niet zo warm en ontstaat er daardoor minder snel blauwalg in het water.

In verband met de maatregelen staan er bouwhekken en liggen er slangen. De gemeente voert het water aan via het regenwaterriool.