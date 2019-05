Vervanging straatverlichting door LED levert Groningen CO2-reductie van 550 ton per jaar op

In totaal heeft de gemeente Groningen 36.000 lichtmasten. Bijna bij een derde van de lichtmasten wordt de armatuur dus vervangen door een energiezuiniger LED-armatuur. Een armatuur bestaat uit de kap, de fitting, de behuizing en de lamp van de lichtmast.

De vervanging van de armaturen past in de ambitie om in 2035 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Hierin geeft de gemeente Groningen graag zelf het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door deze maatregel. De verwachting is dat door deze maatregel een CO2-reductie wordt gerealiseerd van 550 ton per jaar. Bovendien is het vervangen van de armaturen een volgende stap voor de gemeente Groningen om zich verder te kunnen profileren als koploper op het gebied van verduurzaming van de openbare verlichting in Nederland. In 2010 kreeg de gemeente Groningen bijvoorbeeld al een prijs van de landelijke ‘Taskforce verlichting’, omdat toen al 60% van de openbare verlichting was voorzien van dimmers.

Besparen op energie- en onderhoudskosten

Het vervangen van de bestaande armaturen door LED-armaturen is dus in lijn met de gemeentelijke ambitie, maar kent ook nog andere voordelen. Zo wordt verwacht dat hierdoor 69.000 euro bespaard kan worden op energiekosten en 87.000 euro op onderhoudskosten. Door toepassing van de nieuwe LED-armaturen kan het licht gedimd en dynamisch gestuurd worden, zodat minder energiekosten worden gemaakt en lichthinder en -vervuiling worden beperkt. Bovendien heeft LED een levensduur van ongeveer 20 jaar en is daarmee onderhoudsvriendelijker dan de bestaande armaturen.

Vervolg

De komende twee jaar worden circa 10.000 armaturen van de in totaal 36.000 gemeentelijke lichtmasten vervangen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om armaturen die binnenkort vervangen moeten worden of armaturen waarvan de lampen niet meer verkrijgbaar zijn. Daarmee dus niet om armaturen die nog een tijd mee kunnen. Het college van B&W vraagt de raad hiervoor 3,2 miljoen euro beschikbaar te stellen. Nadat deze eerste 10.000 armaturen zijn vervangen, worden de mogelijkheden en kosten voor een volgende fase in beeld gebracht.