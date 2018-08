Verlengde Lodewijkstraat zaterdag voor de helft afgezet

De Verlengde Lodewijkstraat wordt tijdens het treinvrije weekend niet op zondag, maar op zaterdag 1 september voor de helft afgezet. De planning is aangepast omdat FC Groningen zondag thuis speelt tegen PEC Zwolle.

In het treinvrije weekend gaat Combinatie Herepoort bodemonderzoek doen bij de Verlengde Lodewijkstraat. Daarvoor wordt de straat zaterdag 1 september van 7.00 tot 19.00 uur voor de helft afgezet. De weg blijft toegankelijk voor verkeer. Er worden verkeersregelaars ingezet.



Zondag kunnen de supporters van de FC gewoon via de Verlengde Lodewijkstraat naar het Hitachi Capital Mobility Stadion. Ook de Esperantokruising is open voor verkeer.