Verbouwde en vernieuwde Albert Heijn Brugstraat weer open

De winkel heeft een metamorfose ondergaan, is een stuk groter geworden en heeft nu het nieuwste winkelconcept van Albert Heijn. Klanten vinden een veel ruimer assortiment aan verse producten als groente, fruit, kant-en-klaarmaaltijden, brood, banket, vleeswaren, kazen en borrelhapjes.



“Het is echt een metamorfose, klanten weten gewoon niet wat ze zien als ze hier binnenkomen!” zegt supermarktmanager Michelle Reilman. “Doordat het pand naast onze winkel er nu bij is getrokken, hebben we veel meer ruimte gekregen. We zitten in historische panden hier in de binnenstad, dus een oude muur hebben we laten staan. Daardoor heeft de winkel een bijzondere indeling gekregen met aan de ene kant alle vers en aan de andere kant van de muur de houdbare producten.”



Dry misting



Als je binnenkomt word je meteen verrast met een wereld van verse groenten en fruit. Opvallend is ‘dry misting’, een fijne verneveling van water waardoor groente en fruit langer vers blijven. De klant kan makkelijk kiezen voor vers, gezond en lekker eten met een brede selectie verspakketten en kant-en-klaarmaaltijden. Reilman: “Soms heb je wat minder tijd of inspiratie om te koken. Bij ons is het gemakkelijker dan ooit om te kiezen voor vers, gezond en lekker eten.” Klanten kunnen nu ook zelf kruiden knippen en diverse snackgroenten scheppen.



Borrelplanken



Iets verderop vinden klanten heerlijk geurend vers brood zo uit de oven en lekkere taarten en taartjes en koek. Voor ontbijt, lunch en borrel is er een extra groot aanbod aan vleeswaren, kaas, worsten, tapas, olijven, salades en andere borrelhapjes. Medewerkers staan klaar om te adviseren over de nieuwste smaken en om verrassende borrelplanken te laten proeven.



Inspiratie en innovatie



Albert Heijn Brugstraat heeft nu ook elektronische schapkaartjes. “Hiermee kunnen we sneller inspelen op veranderingen in het assortiment”, aldus Reilman. “De historische muur in de winkel hebben we speciaal als inspiratiemuur ingericht en op diverse beeldschermen in de hele winkel vindt de klant informatie over lekkere seizoensproducten en verrassende recepten.”