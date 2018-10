Kenniscongres over wonen in het aardbevingsgebied: Veilig Wonen!

De focus van Veilig Wonen!, dat financieel wordt ondersteund door de Nationaal Coördinator Groningen, ligt specifiek op leefbaarheid en techniek. Bezoekers worden door middel van workshops, lezingen, een rondleiding en een debat op de hoogte worden gebracht van diverse onderwerpen.



Theodor Kockelkoren, Inspecteur Generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen, verzorgt de openingslezing en Rika Pot, oud burgemeester van Ten Boer en Appingedam en waarnemend burgemeester van de gemeente Oldambt, zal het congres leiden en voorzitten.



Deorganiserende platforms benadrukken dat de aanwezigheid van bewoners uit het aardbevingsgebied op het congres zeer gewenst is. "Het is van groot belang om zowel burgers als professionals bij elkaar te brengen rondom deze thema’s", aldus Tom Postmes, wetenschappelijk directeur van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. De lijst met genodigden bestaat dan ook uit burgers, overheden, het bedrijfsleven, de politiek, maatschappelijke organisaties en andere kennisinstellingen.



Het congres start aan het einde van de middag om 16.00 uur en het programma loopt tot 20.30 uur. De locatie is het innovatiecentrum voor bouw en infra BuildinG, op de Zernike Campus in Groningen.



Het congres is kosteloos te bezoeken, maar aanmelden is verplicht in verband met het beperkte aantal beschikbare kaarten. Meer informatie over het congres is te verkrijgen via www.building.nl.