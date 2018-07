Veel natuurbranden in provincie Groningen

Er zijn deze zomer in de provincie Groningen zo’n zeventig natuurbranden meer geweest dan in vorig jaar. Het gaat om brandjes in bomen, struiken, het gras en heide.

Volgens de brandweer is er een direct verband met de hitte. Alles is zo droog dat er snel een brand kan ontstaan.



Vanwege de droogte worden er bij natuurbranden nu ook meer voertuigen en mensen ingezet. Daardoor is er meer water en kunnen de natuurbranden sneller worden geblust.



Ook bij gewone branden in woningen en boerderijen wordt sneller opgeschaald dan normaal. Door de droogte verspreid het vuur zich veel sneller, ook naar de omliggende natuur.



De brandweer laat op de site van het Dagblad van het Noorden weten dat ze de komende weken extra alert blijven, omdat de droogte nog aanhoudt.