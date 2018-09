Van Romeinen tot Vikingen, Nederlandse geschiedenisles van 0 tot 900 in Haren

Met de eerste ontmoeting van Romeinen met Germanen, waarin de wierden als woonplaatsen al worden genoemd, begint de geschreven geschiedenis van Nederland. Daarna zijn er eeuwenlang steeds meer contacten waarbij de Bataven als hulptroepen worden ingeschakeld om 'volksverhuizers' bij de grens tegen te houden.

Andere onderwerpen waar we het over gaan hebben zijn bijvoorbeeld de zeespiegelstijging uit de 4e en 5e eeuw waardoor het lijkt of het kustgebied 'leeg' is, de positie van Dorestad als grote handelsplaats en aanjager van de economie aan de Oude Rijn, de bekering tot het christendom van Friezen, Franken en Saksen, Karel de Grote en de komst van de Vikingen in onze contreien. Waar mogelijk wordt ook ingezoomd op wat bekend is geworden over de bevolking in Noord Nederland.





Donderdag 25 september, 2, 9 en 16 oktober 2018 9.30-11.30 uur Deelnamekosten € 45,00 (bibliotheekleden € 40,00) Bibliotheek (’t Clockhuys), Brinkhorst 3, Haren Aanmelden via geboektinharen@gmail.com