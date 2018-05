UMCG test vóór zwangerschap kans op krijgen ernstig ziek kind

De DNA-dragerschapstest onderzoekt dragerschap van zeventig ernstige erfelijke ziektes. Deze ziektes zijn aangeboren of beginnen op jonge leeftijd. Ze leiden tot ernstige lichamelijke problemen en verstandelijke beperkingen veroorzaken soms pijn, zijn moeilijk of niet behandelbaar en kunnen leiden tot vroeg overlijden.



25 procent kans

De dragerschapstest onderzoekt in het bloed van beide partners of zij drager zijn van dezelfde ernstige erfelijke ziekte. De kans dat zowel de man als de vrouw drager is van dezelfde erfelijke ziekte is 1 op 150. Wanneer dit het geval is, dan is de kans dat een baby die ziekte daadwerkelijk krijgt steeds 25 procent. Deze stellen worden verwezen naar het UMCG voor advies en hulp bij de beslissing wat te doen met deze uitslag.



De stellen kunnen ervoor kiezen om toch zwanger te worden en dan een vlokkentest te laten doen, waaruit zal blijken of de vrucht inderdaad de ernstige erfelijke ziekte heeft. Daarnaast kunnen ze kiezen voor reageerbuisbevruchting met embryoselectie, of gebruik maken van een zaadcel- of eiceldonor die geen drager van de ziekte is. Ook kunnen ze besluiten om samen geen kinderen te krijgen of om uit elkaar te gaan.



950 euro

Zes huisartsen bieden de test aan voor 950 euro. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. Het is de bedoeling dat meer huisartsen en verloskundigen worden getraind.



Meer informatie over de dragerschapstest is te vinden op www.dragerschapstest.umcg.nl