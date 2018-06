Twee weken lang geen treinen van en naar Zwolle

Vanaf zaterdag 30 juni tot en met zondag 15 juli rijden er tussen Zwolle en Meppel geen treinen. In deze periode worden er aan het spoor rondom station Zwolle diverse werkzaamheden uitgevoerd. Reizigers vanuit Groningen moeten dus een stukje met de bus.

De NS rijdt wel gewoon met treinen tussen Groningen en Meppel. Daar kun je dan overstappen op een vervangende bus. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd.



​​​​​​​Spoorplan Noord Nederland

Er wordt vanaf 30 juni twee weken gewerkt aan grote aanpassingen die nodig zijn om treinen richting Meppel en Emmen sneller in Zwolle te laten aankomen en vertrekken. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het Spoorplan Noord Nederland , waarbij gewerkt wordt aan de verbetering van het treinverkeer in heel Noord Nederland; meer reismogelijkheden, kortere reistijden, betere overstappen, meer treinen en een grotere betrouwbaarheid in dit deel van het land.​