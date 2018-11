Thuis Nieuwbouwmakelaars maakt woondromen werkelijkheid op Nieuwbouw / Verbouw XL Beurs!

Droom jij van meer ruimte, wonen aan het water, juiste het stadse wonen of van heel veel groen? Kom een stap dichterbij jouw droom tijdens deze Nieuwbouw / Verbouw XL Beurs op 16, 17, 18 november aanstaande in MartiniPlaza. Thuis Nieuwbouwmakelaars vertelt je graag persoonlijk alles over de lopende én toekomstige nieuwbouwplannen. Maak jouw woondroom werkelijkheid!

De Nieuwe Stijl van Leek Op 16 november aanstaande is het zo ver! De start verkoop van 6 vrijstaande en 10 twee-onder-één-kap woningen. Inschrijven kan van 16 november 10.00 uur tot 26 november 10.00 uur. Voor meer informatie ben je van harte welkom in onze stand. Alle documentatie is dan ook terug te vinden op de website www.denieuwestijlvanleek.nl.

Wonen aan het Woldmeer Tersluis Binnenkort gaat dit project in verkoop. Hier worden vrijstaande, twee-onder-één-kap en rijwoningen gerealiseerd.

De Azuurjuffer Ter Borch In de 2e fase van de Azuurjuffer in Ter Borch zijn nu 8 verandavilla's in de verkoop. Grootst, luxe en ruim wonen aan het water.

Wonen in Groningen-Zuid Ben jij nieuwsgierig hoe dit project er uit komt te zien? Zet dan zeker de Nieuwbouw XL Beurs in je agenda. De maquette èn interieurschetsen zijn dan te bewonderen in onze stand. Zeker een bezoekje waard dus!

Thuis in Tersluis Binnen Thuis in Tersluis zijn er nog 4 vrijstaande Boegwoningen te koop met uitzicht over het Woldmeer.

Woonlandshap De Leyhoeve huurappartementen Wanneer je eigen huis te groot wordt, oriënteer je dan eens op de Woonlandschap De Leyhoeve. Hier staat wooncomfort en gezelligheid hoog in het vaandel. Samen oud worden is het mooiste wat er is.

Wonen in het Oosterparkkwartier Heb jij dit mooie project Wonen in het Oosterparkkwartier al gespot? Kijk snel wat er nog beschikbaar is en laat je verrassen.

Meeroevers Het Eiland Luxe geschakelde villa's op een exclusief eiland in Meeroevers. Heb jij al je voorkeur doorgeven? Snel doen, want dan krijg je voorrang bij het toewijzen.