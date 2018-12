Studenten RUG op bezoek bij Philips

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen gingen maandagmiddag naar Drachten voor een bezoek aan Philips. De studenten, afkomstig van de faculteiten Science and Engineering en Economie en Bedrijfskunde volgen dit semester de Learning Community LEAN Six Sigma, georganiseerd door het Groningen Digital Business Centre.

Een learning community is een groep van studenten en docent die 'samen op' studeert aan de hand van een actueel en relevant onderwerp vanuit de business en dat koppelt aan organisaties waar deze onderwerpen volop spelen.

Denk bijvoorbeeld dus aan LEAN Six Sigma, maar ook Phyton en Blockchain zijn onderwerpen waar het GDBC Learning Communities voor aan het werk zet. De groepsleden in zo'n community werken samen aan opdrachten en worden daarbij uitgedaagd om hun expertise te delen. Zo vormt de learning community een educatieve en sociale omgeving die de binding tussen studenten, docent en bedrijfsleven bevordert en de uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleert.

Jessica Zotelli en Nadalina Merkelijn, studentes Industrial Engineering and Management waren ook van de partij en tevreden met het bedrijfsbezoek: "Mooi om de theoretische toepassingen van Lean Six Sigma zoals we ze opgedaan hebben nu in de praktijk werkend te zien hier bij Philips." Sebastian Hautkappe, student Strategic Innovation Management, vult aan: "Leerzaam om te zien en te horen hoe ze hier met procesverbeteringen omgaan."