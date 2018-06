Straatvoetbal Groningse wijken op Grote Markt

Voor de negende keer organiseert Bslim het jaarlijkse KNVB straatvoetbal toernooi in Groningen. Momenteel worden her en der in de Stad nog voorrondes gespeeld in de diverse Bslim wijken, waarvan de winnaars zich plaatsen voor de grote finale op woensdag 4 juli op de Grote Markt in Groningen.

Straatvoetbal wordt gespeeld middels de 4 tegen 4 spelvorm. Dit is de kleinste wedstrijdvorm met daarin alle elementen van een echte wedstrijd. Deze spelvorm is overzichtelijk voor spelers en coach, omdat het aantal spelers gering is. Echter alle kenmerken van het voetbalspel zijn aanwezig: verdedigen, aanvallen, scoren en nog veel meer.

Tussen 14.00 uur en 16.30 uur spelen jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar tegen elkaar om de titel.

De organisatie van het Bslim Straatvoetbal is in handen van de Bslim professionals van Huis voor de Sport Groningen en de Brede Vakdocenten.

Kijk voor meer informatie over het sportieve leefstijlprogramma van de Gemeente Groningen op: www.bslim.nl.