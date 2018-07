Stad gaat meer doen om bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen

In 2017 kwamen er 4100 nieuwe banen bij in de Stad. Desondanks blijft het aantal mensen met een bijstandsuitkering al jaren nagenoeg gelijk op zo’, 10.000. De PvdA en GroenLink willen daarom dat het gemeentebestuur gaat onderzoeken hoe deze mensen effectiever aan een baan kunnen worden geholpen. Een meerderheid in de raad sloot zich daar woensdag bij aan.



“Nu het goed gaat met de economie, is het niet meer dan logisch om ook te investeren in mensen die langdurig zijn aangewezen op een bijstandsuitkering”, zegt PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff. “Te veel Groningers willen heel graag, maar komen door hun te grote afstand tot de arbeidsmarkt niet aan de slag.”



Eerder becijferde de gemeente al dat zo’n 3000 bijstandsgerechtigden op termijn weer aan het werk zouden moeten kunnen, mits zij goed worden begeleid. De capaciteit om maatwerk voor deze groep te leveren ontbreekt echter momenteel.



“Wij vragen het stadsbestuur te onderzoeken welke extra inzet precies nodig is om de komende jaren meer mensen van bijstand naar een baan te begeleiden”, aldus GroenLinks-raadslid Glimina Chakor. “Ook moet er een ambitieuze streefnorm komen, waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de groep 50-plussers. Het Stadsbestuur gaat ons hierover in het najaar informeren.”