Spektakel van glas, licht en kleur in Groninger Museum

In het Groninger Museum opent zaterdag een bijzondere tentoonstelling van de Amerikaanse glaskunstenaar Dale Chihuly. In verband met de expositie is er buiten in de open lucht een licht-kunstwerk van hem opgesteld, dat uitstekend past bij het kleurrijke uiterlijk van het Groninger Museum. ‘Daar word je vrolijk van!’, aldus een bezoeker die alvast een kijkje mocht nemen. (Meer foto’s: klik verder)

De Amerikaanse kunstenaar Dale Chihuly (1941) is wereldberoemd vanwege zijn sensationele creaties. Volgens het Groninger Museum is de expositie ‘een spektakel van glas, licht en kleur voor de hele familie’.

De tentoonstelling is speciaal voor het museum samengesteld in samenwerking met Chihuly Studio. Het is de grootste museale expositie van Chihuly in Europa in de afgelopen 20 jaar. Opgebouwd uit zestien installaties, zowel binnen als buiten het museum, biedt het een compleet overzicht van alle hoogtepunten uit het oeuvre van de kunstenaar.

De tentoonstelling is te zien tot 5 mei.