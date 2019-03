Spectaculaire plannen met Zwarte Doos in Groningen

De Zwarte Doos aan de Eendrachtskade Zuidzijde 2 is door de Ierse investeringsmaatschappij Farraig verkocht aan een private equity office. Dat meldt de website Property NL.



Volgens deze website zijn er al plannen gemaakt om de Zwarte Doos om te bouwen tot een appartementencomplex. Er zouden 175 appartementen in komen, samen met kantoren met een totaal oppervlak van 1500 vierkante meter. Er waren ook al eens plannen voor een restaurant op de bovenste etage.



Het Groningse architectenbureau Team 4 Architecten is gevraagd om alvast een voorlopig ontwerp te maken, ‘hetgeen een basis zou kunnen zijn voor een verdere ontwikkeling’, zo schrijft Property NL. Het is niet bekend wat of de nieuwe eigenaars ook meteen met dat ontwerp aan de slag gaan.



De Zwarte Doos staat al jaren leeg. De afdeling SoZaWe van de gemeente zat er vroeger in. Het pand is van binnen vrijwel helemaal gestript. Het pand is niet duurzaam en de technische installaties staan al even stil.



Bij het artikel staat links een foto van de huidige situatie van de Zwarte Doos, en rechts een impressie van de potentiële ontwikkeling.